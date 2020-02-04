Bernie Sanders y los punks

El episodio se emitió originalmente en marzo de 1988 y consiste principalmente en que Sanders interpreta a un periodista itinerante en el centro comercial Burlington Square. Aproximadamente a la mitad del programa, comienza a hablar con esta pareja de punks con una imagen muy Misfits, la generación de punks estadounidenses que a mediados de los ochenta escuchaba a TSOL, Bad Religion o Adolescents, entre tantos otros. Les pregunta qué no les gusta de la sociedad. Responden con una serie de quejas, algunas vagas y otras muy específicas. Ambos son adolescentes y se definen como anarquistas: «La gente no es lo suficientemente abierta […] Piensan que para establecerte en la sociedad hay que tener dinero, vivir en un suburbio, hay que hacer las cosas “establecidas”, como invitar a cenar a mucha gente... si no lo haces entonces no eres socialmente aceptable. Tienes que vestirte de cierta manera para ser socialmente aceptable. Y no creo que haya que pertenecer a nada para ser una persona. Puedo hacer básicamente lo que quiero con mi apariencia, con mi actitud. Nada de eso me importa». Algunas respuestas son un tanto extrañas. Uno de ellos afirma que sería feliz en una sociedad comunista sin «libertad de empresa», siempre y cuando hubiera libertad de expresión. La otra se define como «una especie de anarquista» que no cree «en la anarquía total, porque entonces nos suicidaríamos».