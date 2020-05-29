Los Loud, la familia destruida por el primer reality show de la televisión

Sin embargo, no sería esa la única vez en que los Loud fueran incapaces de controlar sus vidas y la imagen que proyectaban al público desde la pequeña pantalla. A mitad del rodaje, harta de las continuas infidelidades de su esposo, Pat Loud decidió pedir el divorcio y echarle de casa. El giro de guion fue tan impactante, que parte del público sospechó que Craig Gilbert sabía, cuando seleccionó a los Loud, que su matrimonio pasaba por una crisis. El productor, sin embargo, siempre lo negó.

Los doce episodios

Además de en su emisión original en 1973, a lo largo de estas cuatro décadas An American Family se ha repuesto en varias ocasiones en Estados Unidos. A veces de forma seriada, en otras en maratones que emitían todos los capítulos de una tacada e incluso en una versión reducida en forma de largometraje. No obstante, nunca ha sido editada en DVD, lo que ha aumentado su carácter de serie de culto y ha impedido que pueda ser vista en otros países. Aunque en Youtube hay algunos extractos, es muy complicado conseguir todos los episodios, que son los siguientes:

Episodio 1: La serie comienza por el final. El primero de los capítulos muestra a la familia deshecha, con el padre pasando la Nochevieja solo en una sala de fiestas, mientras que Pat y los niños celebran esa misma fecha en la casa familiar. A continuación, la serie se remonta meses atrás, cuando comenzó el rodaje y los Loud eran una familia ¿feliz?

Episodio 2: Pat Loud decide ir a visitar a Lance a Nueva York. Allí conocerá la vida que lleva su hijo mayor en la Gran Manzana. Juntos asistirán a una exposición de Andy Warhol, a una función del musical No, no Nanette –famoso por incluir el tema que se convertiría en un standard de jazz Tea for two– y conocerá a los amigos de Lance, algunos de los cuales visten habitualmente de mujer.

Episodio 3: Después de tanta salida y tanta fiesta, de regreso a California, Pat pasa por Baltimore para encargarse de un asunto de negocios de su esposo Bill. Además, Delilah y Michele actúan en un festival de danza escolar.

Episodio 4: Lance se muda de apartamento en Nueva York y se plantea viajar a Europa con un grupo de teatro. Por su parte, Pat, que todavía está asimilando lo que ha sucedido durante la visita a su hijo, va a casa de su madre y juntas recuerdan situaciones pasadas de la familia.

Episodio 5: Los Loud realizan actividades cotidianas y más acordes con las convenciones de la época que la vida que lleva Lance en el Nueva York salvaje de principios de los 70. De este modo, Pat se va a Nuevo México con sus hijas Michele, Delilah y una amiga de esta, mientras que Bill se encarga de los chicos: a Grant, que es un poco cabeza loca, le consigue un trabajo en una obra y Kevin, que quiere seguir los pasos de su padre, es enviado en un viaje de negocios a Europa y Asia.

Episodio 6: Como en cualquier familia, los Loud tienen discusiones. En este capítulo se muestran sus diferencias sobre la manera de administrar el dinero y la educación de los hijos.

Episodio 7: Grant sufre un accidente con el coche familiar. El hecho hubiera preocupado a sus padres si no fuera porque la mala relación entre ellos hace que se empiecen a plantear la posibilidad de separarse.

Episodio 8: La separación es casi un hecho. Mientras que Bill está en viaje de negocios, Pat decide poner en marcha el proceso de divorcio.

Episodo 9: Cuando el padre regresa de viaje, Pat le pide que abandone la casa.

Episodio 10: Kevin regresa a la casa familiar después de su viaje por el extranjero y se encuentra todo el pastel. Su padre se ha mudado a un apartamento y Lance sigue su viaje por Europa con el grupo de teatro.

Episodio 11: Lance regresa de Europa y va a visitar a su familia para celebrar juntos el 45 cumpleaños de Pat.

Episodio 12: Pat y Bill están ya en el proceso de divorcio. Se suceden las discusiones sobre la pensión de alimentos y, cada uno por su lado, reflexionan sobre la separación. Fin de la serie.

Durante doce semanas, más de diez millones de espectadores fueron testigos de la intimidad de los Loud que, a partir de ese momento dejaron de ser una familia estadounidense anónima para convertirse en una de las sagas más populares de Estados Unidos, con permiso de los Kennedy.

«La televisión se comió a mi familia»

La repercusión mediática de An American Family fue abrumadora y pilló por sorpresa a todos los implicados, especialmente a la familia. Los Loud protagonizaron una portada de Newsweek con su correspondiente reportaje, acudieron a programas de televisión, fueron entrevistados en espacios familiares, en late night shows, sirvieron de material para tertulianos, columnistas, fueron objeto de ensayos antropológicos y tesis doctorales pero, como afirmaría Lance Loud, lo que realmente sucedió es que fueron devorados por la televisión.

Ya desde el rodaje de la serie su vida dejó de ser la misma. Si bien la televisión no fue la culpable de la separación de los padres, tal vez aceleró la decisión o fue un catalizador para que se produjera. En todo caso, tras la emisión, todos los miembros de la familia se mostraron descontentos con la imagen que se daba de ellos en la serie. En algunas entrevistas se quejaron de que los productores eligieron las partes más dramáticas y que solo se centraron en el divorcio y en la homosexualidad de Lance como si el resto de los hijos no existieran. En otras ocasiones reconocieron sentirse incómodos al verse en pantalla y pensaban que la imagen que proyectaban era la de individuos planos y simplones.