«Al punk le falta “rollo” beibi». Así fue como apareció el punk en España

Su autor era el periodista Diego Manrique aunque, en realidad, la obra no era un ensayo sobre el punk, a pesar de incluir en su portada de forma un tanto apresurada «Punk Rock». Manrique, no obstante, le dedicaba un capítulo entero, pisaba un terreno que ya conocía y vino a establecer de forma casi definitiva la definición en España de «punk» como «rock macarra», al menos hasta un tiempo después, algo que sería reforzado con la actuación en Madrid, a finales de aquel año, de Dr. Feelgood, que fueron teloneados por Burning. El libro se tituló De qué va el rock macarra (Ediciones La Piqueta. Madrid). Sobre aquello llamado «punk», afirmaba que «ya lo decía Shakespeare en 1603, en su Measure for Measure: “She may be a punk, for many of them are neither maid, widow nor wife”. O sea: “Tal vez sea una punk ya que muchas de ellas no son ni doncellas ni viudas ni esposas”. Lo que quiere decir que punk (antiguamente, puncke o punquetto) era el equivalente de ramera, prostituta, buscona, fulana y demás. Con el transcurso de los siglos, punk pasó al argot de las prisiones, para designar al homosexual débil, al que está bajo la protección de otro penado dominante. Llegando al siglo XX, encontramos que punk pierde sus connotaciones sexuales. Punk pasa a ser —especialmente en USA— el mozalbete inexperimentado, el mocoso insignificante que ocupa el último puesto de la escala social. Como adjetivo, punk también es despectivo y se puede traducir como inferior, malo, miserable… Este epíteto se cuelga a un tipo de rock hecho en USA a mediados de los años sesenta. Diez años después, hay otro movimiento rockero al que se bautiza —sin intención despreciativa— como punk rock. No te plantees demasiados problemas semánticos. Oirás hablar del rock bronca, del gili rock, del rock macarra, del rock callejero… todos son sinónimos de punk rock. Y si no tienes otra versión castellana más adecuada, úsala sin rubor». Vibraciones y Star, las mejores del momento (y también difícilmente superables luego), fueron algunas de las pocas publicaciones que apostaron por el punk y la nueva ola, afirmando que marcaba un antes y un después con el llamado «Rrollo» o el mismo «rock macarra» de Manrique.