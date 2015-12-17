Punks en armas/
En 1981, Gerry Hannah, bajista de los legendarios Subhumans, desapareció sin decir adónde iba. Tiempo después, fue detenido como integrante de un grupo armado llamado «Los 5 de Vancouver».
Cuando Gerry Hannah (también conocido como «Useless») pasó a la clandestinidad, The Subhumans, surgidos en Vancouver en 1978, ya habían compuesto un puñado de canciones redondas de punk político y compartido cartel con otras grandes bandas canadienses como DOA, entre otras. Sus canciones estaban muy influidas por el punk más político, en la línea de Crass o Conflict.
Tres años después de su fundación, en 1981, Hannah desapareció. Al principio no se supo nada de él, hasta que se hizo evidente que estaba participando en actividades ilegales bajo el nombre de Direct Action (no confundir con Acción Directa, el grupo armado francés surgido más o menos por aquellas fechas), conocidos poco después como «Los 5 de Vancouver» (serán 5 los detenidos por la policía, incluido el propio Hannah).
La banda tenía un fuerte componente feminista y ecologista en medio de una escena en la que operaban grupos armados en países como Alemania, España o Italia, entre muchos otros. Cerca de Canadá, en Estados Unidos, se mantenían activos grupos vinculados a la lucha armada en los setenta, como el Ejército de Liberación Negro o la Brigada George Jackson. Los Weathermen, en cambio, se habían ido entregando a las autoridades a finales de la década anterior. Las acciones violentas, en las que se intentaba no causar daños a personas, se dirigieron contra empresas e industrias vinculadas al capitalismo feroz y la destrucción de la tierra, como el atentado con bombas contra las Litton, una empresa de Ontario especializada en la fabricación de dispositivitos militares para portaviones.
En enero de 1983, con la policía de todo el país pisándoles los talones, caía Hannah, que ingresó inmediatamente en prisión. Durante su detención, se le encontró en posesión de un arma. Punks de todo el mundo, como el conocido cantante Jello Biafra, organizaron shows de apoyo para sufragar su defensa legal. Finalmente, fue condenado a diez años de prisión, aunque solo cumplió cinco.
Durante aquellos años, se hicieron célebres sus columnas para el fanzine Maximum RocknRoll, así como compuso y grabó en prisión dos discos, Songs from the Underground y Whereabouts Unknown. Su vida y testimonio pueden verse en el documental Useless, del director Glen Sanford.