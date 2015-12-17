Punks en armas

La banda tenía un fuerte componente feminista y ecologista en medio de una escena en la que operaban grupos armados en países como Alemania, España o Italia, entre muchos otros. Cerca de Canadá, en Estados Unidos, se mantenían activos grupos vinculados a la lucha armada en los setenta, como el Ejército de Liberación Negro o la Brigada George Jackson. Los Weathermen, en cambio, se habían ido entregando a las autoridades a finales de la década anterior. Las acciones violentas, en las que se intentaba no causar daños a personas, se dirigieron contra empresas e industrias vinculadas al capitalismo feroz y la destrucción de la tierra, como el atentado con bombas contra las Litton, una empresa de Ontario especializada en la fabricación de dispositivitos militares para portaviones.