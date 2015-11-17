Miles Davis y el culto «asesino»

El culto, inspirado por una mezcla entre paganismo y afán por liberar todas las energías (positivas y negativas) atrajo a celebridades como Mick Jagger, Klaus Kinski o Marianne Faithfull, entre otros. Metidos de lleno en la era psicodélica, los procesanos a menudo eran vistos como satánicos. Esta teoría partía sobre la base de que ellos adoraban por igual a Cristo y Satanás. Su creencia era que Satanás tiene que reconciliarse con Cristo, y ellos se reunirán en el fin del mundo para juzgar a la humanidad: Cristo para juzgar y Satanás para hacer juicio. También hay quienes aseguran que fueron los inspiradores de Charles Mason y La Familia. Fueron calificados de culto «asesino»:

«Rechazar la validez del predicador de la condena, el jehovano, y el predicador de la paz a toda costa, el luciferino, y el predicador de la violencia como el único modo para acabar con el ciclo de violencia al que estamos entregados, el adorador de Satanás; rechazar los tres y esperar que toda la desagradable situación se arregle sola; quitarle importancia a la guerra; quitarle importancia a la violencia en nuestras vidas; pasar toda la responsabilidad del hecho de la guerra a otros; menospreciar el efecto de la guerra en el mundo; condenar todas las formas de actitud extrema hacia la guerra; éstos son los caminos de la ceguera y de la cobardía. Este es el camino de lo gris».

El Proceso