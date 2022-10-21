Cuchillos, fantasmas y aviones en llamas: las mujeres que revolucionaron el manga

Un sueño para tener en el cielo de Maki Sasaki se publicó en la edición de noviembre de 1967 de Garo, una revista de manga fundada en 1964 por Katsuichi Nagai y especializada en manga underground, experimental y de vanguardia. Comprometido con ofrecer a sus lectores una alternativa al mainstream, Nagai reclutó a una nueva generación de artistas como Sampei Shirato, Yoshiharu Tsuge, Yoshihiro Tatsumi y Shigeru Mizuki, máximos exponentes del gekiga: un estilo más realista y adulto, que recibió su nombre del el vocablo japones para «imagen dramática» y se convirtió en la corriente imperante del manga de la época.

Saski creció en los suburbios de Kobe durante la posguerra y pasó gran parte de su adolescencia trabajando en la imprenta familiar, reciclando el papel desechado para dibujar sus primeras historietas. «Las tramas de Osamu Tezuka me aburrían porque hacían que me sintiera una empollona —recuerda Saski— Prefería las viñetas de Shigeru Sugiura, ideales para leer con tus amigas, en el recreo o a la hora de la merienda, revolcándote de risa por el suelo. ¡Su material es pura alegría!».