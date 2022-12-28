Mi nombre es Legión

El artista francés Louis Le Breton representó a Astaroth como un ser escuálido con garras de reptil, a horcajadas de una bestia con alas de murciélago y una cola de serpiente. Su rostro, descrito por su compatriota Collin de Plancy en su Dictionnaire infernal como el de «un ángel muy feo», adopta unas facciones decadentes, casi equinas, con ojos desdeñosos e indiferentes. Salvo por las garras y la montura demoníaca, la mirada fría y calculadora de Astaroth podría ser la de uno de los intelectuales del París de la Ilustración que Collin de Plancy conoció en sus años mozos. Al fin y al cabo, Sebastian Michaelis, el inquisidor dominico quien clasificó a los demonios del monasterio de Loudun en el siglo XVII, asoció a Astaroth con las corrientes racionalistas que afloraban en Francia. Una especie de René Descartes infernal, que sedujo a las monjas y sacerdotes de Loudun bajo las perniciosas promesas del epicureísmo y el individualismo. Quizás para Collin de Plancy, nacido casi dos siglos después en plena Revolución Francesa, aquel demonio reptiliano de porte aristocrático todavía encarnaba algunos de los peligros del racionalismo, pues Astaroth «responde gustoso a las preguntas que se le formulan sobre los secretos más importantes (...) y es fácil que se pronuncie acerca de la Creación».

Convertido en todo un símbolo del Dictionnaire de Collin de Plancy, Astaroth encarna las contradicciones del pensamiento del siglo XIX: racionalismo y superstición, sistematización y ocultismo, la Ilustración y el movimiento romántico. Cuando se publicó por primera vez el Dictionnaire en 1818, Collin de Plancy se dispuso a catalogar lo que llamó «aberraciones y gérmenes o causas de errores». Sin embargo, mientras trabajaba en ediciones posteriores, su vocación folclorista le empujó hacia la demonología, una pasión que finalmente le llevaría a abrazar con entusiasmo el catolicismo. En consecuencia, la última edición de 1863 fue “purgada” para que resultara acorde a la teología católica, incluyendo un prefacio en el que señalaba que «las creencias supersticiosas y las prácticas ocultistas son producto de mentes ignorantes y ateas».