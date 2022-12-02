Magia efímera: una recopilación de viejos trucos de ilusionistas

Como el resto de sus compañeros de profesión, Houdini buscaba inspiración constantemente para actualizar su repertorio, y a lo largo de su vida atesoró numerosos álbumes de recortes repletos de anuncios, artículos y reseñas sobre magia y espiritismo. Cuatro de aquellos volúmenes seguían las trayectorias de sus artistas más admirados: el profesor Harry Helms, Herr Jansen (también conocido como “Dante”), SS Baldwin (“El Mahatma Blanco”) y Professeur Em. De Verli. El quinto lo había heredado de un prestidigitador apodado Dr. Merlín, hacia 1922. Junto a numerosas anotaciones atribuidas a su puño y letra, encontramos titulares tan llamativos como: «Encantadores de serpientes y otros prestidigitadores» o «Ilusiones mágicas: Espectros n.º 1», además de hermosas estampas y reproducciones de cartelería de la época.

Tal vez el truco de magia más decisivo fuera la innovación litográfica que permitió que los carteles pudieran imprimirse a todo color, en grandes tiradas y a muy bajo coste. He aquí una muestra de hasta qué punto su poder de sugestión sigue intacto...