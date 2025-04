La bruja contra el fascismo

Cualquier ayuda era bienvenida. Para derrotar a las huestes de los golpistas nacionales, fascistas italianos o nazis, las fuerzas republicanas invocaron a la ancestral liga de las brujas, el terror que llegaba desde los cielos a lomos de una escoba y usando los poderes oscuros. Incluso las hazañas se ponían por escrito en La Bruja: «Cruzando ríos y valles en el ALTO ARAGÓN y escalando las montañas y la BRUJA avanzó. En los llanos de VICIEDO los fascistas no han podido con trescientos aviones meter a la BRUJA miedo. En SINGRA les demostramos de lo que somos capaces. Los muchachos de la BRUJA no encuentran dificultades. Las NOYAS ya pueden dormir tranquilas, por que ha llegado la BRUJA y no pasa el MORO MUZA. Ahora nos preparamos para darles la paliza».