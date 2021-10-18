Juegos de guerra, Guy Debord y el copyright

«He estado muy interesado en la guerra y en los teóricos de la estrategia, pero también en los recuerdos de batallas y en otros innumerables trastornos que la historia menciona, remolinos en el curso del tiempo. No ignoro que la guerra es el campo del peligro y de la decepción, tal vez en mayor medida que otros aspectos de la vida. Sin embargo, esta certeza no ha logrado disminuir la atracción que siento por ella».

Tomo la cita prestada del primer volumen de Panegírico, publicado en 1989 a modo de balance existencial y artístico del “pensador estratégico”, aventurero, escritor y cineasta francés que, un lustro más tarde, se quitaría la vida con un disparo en el corazón cuando estaba a punto de cumplir los 63 años. Ese abrupto fin de partida fue también el de un mundo que ya no ardía en el fuego de las barricadas, sino en el de las vanidades, y que su amigo Fernando Arrabal interpretó como un último gesto que «por lo menos le mantuvo a la altura de lo que rechazó». Décadas atrás, el filosofo que invitaba sus alumnos a escribir en los muros de las calles de París: «Abolimos el copyright», había patentado un juego de mesa al que bautizó Kriegspiel o Le Jeu de la Guerre.

«He practicado este juego y aprovechado sus enseñanzas a lo largo de mi vida, en la cual también determiné cuáles serían las reglas del juego para luego seguirlas».

En la fotografía que encabeza este artículo, Debord se enfrenta a su esposa Alice Becker-Ho. Les separa un tablero de 500 casillas de 20 líneas sobre 25 columnas, dividido en dos territorios (Norte contra Sur) en cada uno de los cuales se encuentran una cadena montañosa, un puerto, dos arsenales y tres fortalezas que abarcan cualquier combate y batalla: «Hace ya mucho tiempo que logré presentar los fundamentos de sus movimientos en un juego de mesa sumamente simple: las fuerzas en conflicto y las contrastantes necesidades impuestas a las operaciones de cada una de las partes. He practicado este juego y aprovechado sus enseñanzas a lo largo de mi vida, en la cual también determiné cuáles serían las reglas del juego para luego seguirlas».

Producto de la fascinación compartida con su admirado Duchamp por los juegos de azar, El Juego de la Guerra se nos antoja una versión sofisticada del popular Risk. Como aquel, recoge la idea de la guerra napoleónica como primera visualización moderna de armamento y soldados reducibles a una cuantificación abstracta. Y el objetivo es el mismo: arrinconar al contrincante y destruir sus tropas.