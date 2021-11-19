Juanita Narboni y el fantasma de la Transición

Hubo un tiempo en el que la nostalgia fue catalogada de enfermedad. Un trastorno psicopatológico bautizado en 1688 por el galeno suizo Johannes Hofer, a partir de las palabras griegas nostos (volver a casa) y algos (dolor). Sus síntomas eran similares a los de la paranoia, salvo por los delirios persecutorios, y se asemejaba bastante a la melancolía. Ese anhelo de regresar al hogar, a la patria, para reconfortarse con los recuerdos de un pasado que sabemos irrecuperable pero que, sin embargo nos persigue. Como un fantasma. La fórmula más directa para invocarlos es a través de estímulos sensoriales que despierten en nosotros sentimientos y recuerdos vívidos de otro tiempo.

A Proust le bastó con una magdalena. Por su parte, Roland Barthes confesó sentirse incapaz de reconocer a su difunta madre en la colección de fotografías familiares, hasta que accidentalmente se topó con la que llamó «la foto del invernadero». Aquella fotografía de su madre posando siendo apenas una niña, capturaba mejor que ninguna otra la esencia de la mujer que él conoció, porque la fotografía solo adquiere su valor pleno con la desaparición irreversible del referente, con la muerte del sujeto fotografiado.

«¿Cómo era mamá? ¡La cara, la cara de mamá! ¡No, no veo la cara de mamá!». Juanita Narboni se pierde a sí misma, o al menos su identidad, cuando advierte que en su memoria se ha borrado el rostro de la madre. Se lleva la mano al pecho, sopesándolo en la palma de la mano, sin atreverse a levantar la tapa del relicario por temor de verse reflejada en el rostro de una extraña. El de Esperanza Roy, que es como un lienzo en blanco sobre el que se proyectan las identidades de los que ya no están, casi sin que nos demos cuenta, hasta confundirse con los propios. Hablemos de fantasmas. Los anglosajones, que llevan siglos conviviendo con ellos en castillos y mansiones, suelen emplear el verbo to haunt para expiar la clase de emociones que por aquí solemos traducir como “encantar” o “embrujar”, cuando lo sería más correcto apropiarse de su acepción germana, “habitar”, “acosar” u “ocupar”. En Vida/Perra (1982), la palabra cobra entidad propia; el verbo se encarna en Esperanza y la pobre Juanita, soterrada en vida, toma consciencia de sí misma al expresarse por boca ajena.