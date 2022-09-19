El ritmo de la calle: Gavin Watson y sus retratos de punks y skins en la Inglaterra de Thatcher

Gavin Watson siempre tenía su cámara de fotos a mano. Capturaba casi al vuelo todo lo que veía, sobre todo aquello que más le interesaba: las bandas y subculturas, los ritmos de la calle. Creció en High Wycombe, Buckinghamshire, y tradujo su fascinación por las subculturas en su modo de vida. Watson era uno más y, desde esta posición, sus retratos fluyen con toda naturalidad. Sus retratos de punks y skinhead en la Inglaterra de los ochenta (concretamente entre 1978 y 1985) reflejan un momento y una época.