¡América contraataca!: así eran los cromos antiterroristas de la era Reagan

Por más que el membrete nos remita a Piedmont Candy Co., el verdadero artífice de la colección fue Charles Mandel, presidente de Sports Design Products, una pequeña empresa de Hazel Park (Michigan) especializada en coleccionables de béisbol. Ultraderechista confeso, Mandel llegó a enviar docenas de sobres al presidente Reagan, al secretario de Estado George Shultz y al miembro del Consejo de Seguridad Nacional Oliver North, con la esperanza de obtener por su parte algo de publicidad y reconocimiento. Sin embargo, prefirió mantener el anonimato y evitar posibles acciones legales si se descubría quién estaba detrás de los cromos. Meses antes, las asociaciones de padres y madres habían conseguido que se prohibiera La Pandilla Basura en las escuelas primarias de todo el país, temerosos del efecto que pudieran ejercer sobre las mentes inocentes al reírse de la violencia, la deformidad y el dolor. La ACT (Action for Children's Television) habían llegado aún más lejos, presionando a la cadena de televisión CBS para que retirasen la serie de dibujos animados de antena. Su presidenta, Peggy Charren, también se mostró indignada ante Terrorist Attack: «Este tipo de cosas anima a los niños a pensar en los terroristas como héroes. No creo que exista pornografía más perniciosa que esta».

Para curarse en salud, Mandel se amparó en la función educativa de los textos e introdujo una advertencia para los críos, a modo de descargo: «Hay terroristas en muchos países, pero la probabilidad de que veas uno algún día es muy, muy pequeña». Años más tarde, el 11S se encargaría de refutarlo, sumiendo a la nación en un trauma colectivo que evocaba la imagen de uno de sus cromos más famosos: la Estatua de la Libertad envuelta en llamas y profanada por explosivos. Casi de inmediato, Topps se sumó a la propaganda patriótica con su colección Enduring Freedom, consagrada a las figuras políticas más relevantes y con información detallada sobre el despliegue militar estadounidense. El debate volvió a los medios de comunicación y el director ejecutivo de la compañía, Arthur Sorin, justificó la presencia de Osama Bin Laden con fines terapéuticos: «es posible que los niños quieran pisotearlo y tirarlo a la basura».

Tal y como se apresuró en señalar el propio Mandel, Enduring Freedom no fue retirada de las estanterías, seguramente por la ausencia de sangre. En su momento llegó a anunciar una nueva colección basada en personajes históricos como Calígula, Vlad el Empalador, Herodes o Hitler; pero, para alivio (o tal vez decepción) de muchos, el proyecto nunca llegó a materializarse. Actualmente no resulta demasiado complicado hacerse con un sobre de Terrorist Attack por menos de cinco euros a través de eBay. Lejos de revalorizarse como pieza de coleccionista, su indudable atractivo reside en su condición de artefacto pop, incómodo y políticamente incorrecto, a modo de radiografía cartoonesca de los peores miedos alimentados por la América de Reagan.